Com um a mais, Betis vence Osasuna e amplia invencibilidade para quatro jogos no Espanhol

Na manhã deste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Betis visitou o Osasuna no Estádio Reyno de Navarra e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ayoze Pérez e Pablo Fornals.

Com o resultado positivo, a equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini chegou aos 52 pontos na sétima colocação. Assim, o time dorme na zona de classificação à Liga Conferência da UEFA, já que mesmo que o Valencia, oitavo na tabela, vença o Alavés nesta rodada, alcançará os 50 pontos. Além disso, o Betis ampliou a invencibilidade na competição para quatro jogos (três vitórias e um empate). Por outro lado, o Osasuna ficou estacionado em 11º, com os mesmos 39 conquistados.

O Betis retorna aos gramados no próximo domingo, contra o já rebaixado Almería. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín. Pelo lado do Osasuna, o time joga com o Athletic Bilbao no sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio de San Mamés Barria.

Os gols

O placar foi aberto por Ayoze Pérez, aos 41 minutos da primeira etapa. O camisa 10 pegou a sobra e finalizou de primeira no centro da meta.

Já o segundo foi anotado por Pablo Fornals, que recebeu um bom passe de Willian José e, dentro da área, completou para as redes.