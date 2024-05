Comediante americano compra parte do Leeds United, da Inglaterra, diz site

Will Ferrell, comediante e estrela de Hollywood, planeja se tornar um investidor no Leeds United, da Inglaterra, juntando-se a uma lista de celebridades que investem em clubes esportivos. A informação foi revelada hoje (5), pela BBC.

O que aconteceu

Ferrell não terá um papel de tomada de decisões significativo no clube, com a participação esperada sendo minoritária. Os valores que envolvem o investimento não foram revelados.

Leeds United foi adquirido pela 49ers Enterprises no ano passado por R$ 928 milhões, sendo agora parte do portfólio de investimentos do grupo.

Outras celebridades como Russell Crowe já possuem participações externas no clube, com Crowe tendo considerado uma oferta de compra em 2015.

Os atuais proprietários do Leeds incluem a franquia NFL San Francisco 49ers, contando com acionistas notáveis como os golfistas Jordan Spieth e Justin Thomas, além de Will Ferrell que, além de atuar, é co-proprietário da franquia Los Angeles FC da Major League Soccer.

Seguindo os passos de Ryan Reynolds

Ferrell segue os passos de outras estrelas de Hollywood que começaram a investir em clubes de futebol, como Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o Wrexham em 2021, por R$ 11 milhões. Desde então, a equipe conquistou dois acessos seguidos e vai disputar a terceira divisão.

Na última semana, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, compraram uma participação minoritária no Necaxa, do México. A equipe disputou Libertadores, em 2007. e esteve no Mundial de Clubes de 2000, vencido pelo Corinthians.

O negócio contou com a ajuda da atriz Eva Longoria, uma das proprietárias do clube que levou o nome dos atores para formar um grupo de investidores na equipe.