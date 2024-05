Surfistas de ondas gigantes viajam com jet-skis para ajudar pessoas no RS

Do UOL, em São Paulo (SP)

Um grupo de surfistas de onda gigantes, que conta com Pedro Scooby e Lucas Chumbo, viajou de carro para o Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de pessoas em situação crítica.

O que aconteceu

O grupo de onze pessoas viajou em carros e está levando jet-skis para ajudar no resgate de pessoas ilhadas. Eles saíram do Rio de Janeiro nesta tarde e o tempo de viagem até o Rio Grande do Sul é de 18 horas.

Além dos jet-skis, eles estão levando 15 filtros portáteis que tornam qualquer água potável. O filtro é um projeto do surfista Jon Rose, inspirado em uma experiência de seu pai, que criou uma ONG na África focada em ensinar populações carentes a coletar água da chuva e filtrá-la.

Rose fundou a "Waves for Water", uma ONG que oferece soluções de água potável para pessoas em situação de pobreza, sem acesso a água e a comunidades vítimas de desastres.

Chuvas no Rio Grande do Sul já mataram 75 pessoas, segundo boletim da Defesa Civil. São 103 desaparecidos e 155 feridos até o início da tarde deste domingo (5).

Os temporais deixaram 839 mil endereços sem abastecimento de água, segundo a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). O número representa 28% do total de clientes no Rio Grande do Sul.

Governador fala em 1 milhão de imóveis sem água no estado. "Se colocar 3 pessoas por unidade, a gente está falando em 1/3 da população gaúcha desabastecida", disse Eduardo Leite (PSDB).