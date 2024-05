Nas redes sociais, Vini Jr. comemora o 36º Campeonato Espanhol do Real Madrid

Com a derrota do Barcelona para o Girona neste sábado, o Real Madrid garantiu o seu 36º título no Campeonato Espanhol. Vinicius Júnior, um dos destaques da equipe na temporada, comemorou este triunfo por meio de suas redes sociais.

Em seu Twitter, o brasileiro compartilhou uma imagem antiga com dois troféus de LaLiga que já conquistou e comentou: "Mais uma!".

Vinicius também exaltou a nova geração de jogadores merengues, escrevendo: "A nova era". O atacante, com esta conquista, chegou a 11 títulos pelo Real Madrid.

O Real Madrid tem 87 pontos e joga mais quatro rodadas, podendo chegar aos 99, que seria a segunda melhor campanha da história de Laliga. O recorde pertence ao Real de Mourinho, na temporada 2011/12, e o Barça de Tito Vilanova, de 2012/13, que alcançaram 100 pontos.