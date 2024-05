Campeã, Seleção Brasileira feminina encerra participação no Sul-Americano sub-20 contra o Peru

A Seleção Brasileira feminina, que conquistou o decacampeonato Sul-Americano sub-20 com uma rodada de antecedência, irá encerrar sua participação neste domingo, contra o Peru. O último duelo da competição continental acontece às 23h (de Brasília), no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador.

O elenco, que venceu todas as partidas disputadas na fase final do torneio (Argentina, Paraguai, Colômbia e Venezuela), busca mais um triunfo para fechar com chave de ouro.

Com a taça já garantida, a Seleção Brasileira, já classificada para a Copa do Mundo da categoria, participará da cerimônia de premiação, onde irá receber o troféu.

A campanha

Durante a edição da competição, as atletas conquistaram sete vitórias e apenas uma derrota. Além disso, marcaram incríveis 18 gols e sofreram apenas quatro.

Na primeira fase, apesar do revés para a seleção colombiana, a equipe comandada por Carlos Amadeu venceu todos os outros duelos (Chile, Bolívia e Venezuela), garantindo de forma antecipada a vaga para o hexagonal final.

Já na segunda fase, o Brasil passou por Argentina e Paraguai, além de reencontrar a Colômbia. Na "revanche", as brasileiras, além de superar as adversárias, carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo da categoria e garantiram o décimo título continental.

A atacante Milena, autora de um dos gols da última partida contra a Venezuela, comentou sobre a emoção de fazer o primeiro gol, além da felicidade de conquistar mais um troféu com a amarelinha.

"Muito emocionante e eu estou muito feliz. Confesso que é um sonho estar aqui, sendo campeã. Era um sonho para mim fazer um gol vestindo amarelinha, estou muito realizada. Agora, vamos focar no Peru para fechar essa campanha com chave de ouro", disse Milena.

Brasil x Peru

Data: 5 de maio (domingo)



Horário: 23h (Horário de Brasília)



Local: Estádio Modelo Alberto Spencer, Guayaquil (EQU)



Transmissão: Sportv