PSV volta a conquistar o título holandês após seca de seis anos

Uma vitória de 4 x 2 sobre o Sparta Rotterdam garantiu o 25º título do Campeonato Holandês para o PSV Eindhoven, acabando com uma espera de seis anos pela taça de campeão.

Dois brasileiros fazem parte do atual elenco campeão do PSV. O zagueiro André Ramalho, que nasceu no Brasil, mas também tem nacionalidade italiana, e do lateral-esquerdo Mauro Júnior.

Na história do Campeonato Holandês, o maior vencedor segue sendo o Ajax, que soma 36 títulos. O Feyenoord, campeão na última temporada, vem atrás do PSV, com 16 conquistas nacionais.

O que aconteceu

Pela 32ª rodada do Campeonato Holandês, o PSV entrou precisando apenas de um empate diante do Sparta Rotterdam, no Philips Stadion, em Eindhoven.

O Sparta saiu na frente com o gol do brasileiro Metinho, aos oito minutos de partida. Só que 11 minutos depois, Saïd Bakari fez contra e o PSV empatou.

Aos 26 minutos, Johan Bakayoko virou para o PSV, que tomou o empate três minutos mais tarde, com um gol contra do zagueiro Olivier Boscagli.

No segundo tempo, o próprio Olivier Boscagli recolocou o PSV em vantagem ao marcar no minuto 22. E para alegria da torcida, Jordan Teze fez o quarto gol aos 33' e garantiu a vitória e o título.

A campanha do PSV rumo ao título foi quase perfeita, já que a equipe só perdeu uma partida e empatou três das 32 que fez no Campeonato Holandês, além de garantir a taça com duas rodadas antes do fim.