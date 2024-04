Grêmio x Athletico-PR: onde assistir ao jogo da 2ª rodada do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio recebe nesta quarta o Athletico Paranaense, às 19h, pela segunda rodada do Brasileiro, na Arena do Grêmio.

O jogo será transmitido pelo sportv (TV fechada) e Premiere (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

Em sua estreia no torneio, o time gaúcho perdeu para o Vasco, fora de casa, por 2 a 1.

Já o Athletico, venceu em sua estreia no Brasileiro 2024. Com a maior goleada da rodada, o time de Cuca fez 4 a 0 no Cuiabá.

Grêmio x Athletico Paranaense - 2ª rodada do Brasileiro

Data e Horário: 17 de abril, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Transmissão: sportv e premiere