Com Cuesta, Bahia realiza único treino visando estreia na Copa do Brasil

O elenco do Bahia realizou, na manhã desta segunda-feira, o primeiro e único treino antes de enfrentar o Criciúma, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024. A partida está marcada para esta terça, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

As atividades contaram com a participação de alguns atletas da base. O zagueiro Victor Cuesta, que passou por cirurgia no nariz e desfalcou a equipe contra o Grêmio, treinou normalmente.

Os exercícios começaram na academia, com um trabalho de aquecimento. Na sequência, os atletas assistiram, no auditório, a um vídeo de análises da vitória diante dos gaúchos, por 1 a 0, no último sábado, pelo Brasileirão.

Já no campo, os jogadores se dividiram em grupos. Os titulares no jogo do final de semana fizeram um trabalho de futevôlei e, em seguida, aprimoraram finalizações. Os demais fizeram um coletivo tático sob comando de Rogério Ceni, que fez ajustes e passou instruções.

?? De volta aos trabalhos, elenco iniciou única sessão de treino antes do jogo contra o Criciúma. #BBMP pic.twitter.com/ZkWbDNuFIW ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 29, 2024

Os únicos atletas que ficaram de fora foram o lateral Ryan e o volante Acevedo, que seguem trabalhos de recuperação no departamento médico.

Para o confronto de ida contra o Criciúma, o Bahia contará com o forte apoio de seu torcedor mais uma vez na Arena Fonte Nova. Até o momento, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.