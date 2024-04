Jogador morre após bater a cabeça em muro que cercava o campo na Argentina

Do UOL, em São Paulo

O jogador Ángel Ojeda, de 23 anos, do clube Ferré de Bella Vista, morreu após bater contra um muro que contornava o campo do San Martín, na Argentina.

O que aconteceu

Ojeda foi brigar por uma bola próxima à linha de fundo aos 10 minutos do segundo tempo, mas bateu acidentalmente no muro. Devido à violenta colisão, o atleta começou a ter convulsões no campo e foi levado às pressas para um hospital local, já em estado grave.

Quando o jogador chegou ao hospital, os médicos constataram que ele havia sofrido um grave traumatismo cranioencefálico. Apesar dos esforços, o jovem não resistiu.

Certamente haverá um antes e um depois [do caso]. Cristian Hermosis, presidente da Liga Bellavistense de futebol

O campo onde aconteceu a partida não tinha ambulância disponível. Portanto, foi necessário que as pessoas que estavam no local ligassem para a emergência. Essa informação é do jornal argentino Olé.

Hermosis, expressou tristeza pela situação, em entrevista à Radio Dos. "Somos muito amadores. Administramos a pobreza, levamos [os jogos] adiante com muito sacrifício. Essa é a única quadra que temos habilitada [para usar]".

"A equipe de psicólogos trabalha em conjunto com o grupo e com o outro jogador de futebol envolvido na jogada que infelizmente provocou a morte de Ojeda", completou.

