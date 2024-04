Santos inicia preparação contra o Guarani com retorno de lesionados

Na manhã desta segunda-feira, o Santos se reapresentou e começou a preparação para enfrentar o Guarani, pela Série B. A equipe voltou de Florianópolis no último sábado e ganhou folga no fim de semana.

O Peixe atualizou a situação dos lesionados do elenco. Em reta final de transição física, Willian Bigode trabalhou normalmente com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé.

Assim como o meia Sandry, que está recuperado de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O zagueiro Jair e o atacante Pedrinho, por sua vez, iniciaram o processo de transição física.

O lateral Aderlan, por fim, fez um trabalho leve com a bola, mas sem contato com o restante do elenco. O defensor realizou uma cirurgia na mão esquerda na última terça-feira.

O duelo contra o Guarani ainda não contará com a presença da torcida devido a punição do STJD a respeito dos incidentes na derrota para o Fortaleza que culminou no rebaixamento do Alvinegro Praiano. A pena é de três jogos com portões fechados e mais três com público parcial, com o triunfo contra o Papão sendo o primeiro duelo cumprindo a medida.

Na liderança da Série B, o Santos está com seis pontos e quer manter o 100% de aproveitamento frente ao Bugre. O duelo teve o horário alterado pela CBF, ainda nesta segunda, devido a um pedido do Grupo Globo.

Agora, a partida pela terceira rodada da Série B será às 21h (de Brasília) da próxima segunda-feira, na casa santista. Rival do Peixe, o Guarani está na 19ª colocação, com zero pontos.

Confira a programação do Santos para o duelo contra o Guarani:

Segunda-feira (29)

Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (30)

Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (1)

Folga.

Quinta-feira (2)

Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (3)

Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (4)

Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Domingo (5)

Treino às 16h no CT Rei Pelé.

Segunda-feira (6)

Santos FC x Guarani - 20h - Vila Belmiro.

*Programação sujeita a alterações.