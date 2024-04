Ex-Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira é eleito o melhor treinador do mês no Saudita

Nesta segunda-feira, o treinador Vítor Pereira, com passagens recentes por Corinthians e Flamengo, foi eleito o melhor treinador do mês de abril no Campeonato Saudita. Atualmente, ele comanda o Al-Shabab.

Em quatro jogos neste mês, a equipe venceu três e empatou um. A vitória mais recente foi diante do Al-Ittihad. A equipe de Vítor Pereira ganhou de 3 a 1, fora de casa.

Os resultados positivos levaram o Al-Shabab aos 38 pontos na tabela. Com isso, o time aparece na nona colocação.

???? Undefeated in the month of April Vitor Pereira wins the award for Coach of the Month#yallaRSL pic.twitter.com/vJBsEpCmAn ? Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 29, 2024

O prêmio de Vitor Pereira foi o oitavo seguido dado a treinadores portugueses no Campeonato Saudita. Nuno Espírito Santo ganhou em agosto do ano passado (quando estava no Al-Ittihad), Luís Castro (Al-Nassr) em setembro e Jorge Jesus (Al-Hilal) todos os outros até a interrupção do técnico do Al-Shabab.

Em 2022, Vítor Pereira levou o Corinthians à decisão da Copa do Brasil, mas deixou a equipe no final do ano, alegando problemas familiares. No começo de 2023, o treinador assumiu o Flamengo e foi demitido poucos meses depois, em abril.

O time saudita é o primeiro que o português comandou desde que deixou o Brasil. Ele assinou com o Al-Shabab em fevereiro deste ano.

Outras premiações do Saudita no mês de abril

Melhor goleiro: David Ospina, do Al-Nassr

Melhor jogador: Yannick Carrasco, do Al-Shabab

Melhor jovem jogador: Musab Al Juwayr, do Al-Shabab

Gol mais bonito: Abdulhadi Al Harajin, do Al-Riyadh