RMP detona postura de Tite no Flamengo: 'Parece youtuber querendo lacrar'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O canal do UOL Esporte, no Youtube, debateu a pitoresca vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no Serra Dourada (GO), onde tudo aconteceu. Na resenha com o colunista Rodrigo Mattos e o repórter Bruno Braz, o colunista Renato Maurício Prado detonou a postura do técnico Tite em se revoltar com a expulsão de seu colega de profissão, Jair Ventura, durante a partida.

O Tite está querendo ser o guardião do futebol. Está parecendo aqueles youtubers que querem lacrar, que ficam só botando coisas que têm certeza que vão fazer sucesso. Entregou a medalha para o Carlos Vitor [técnico do Nova Iguaçu], que até achei um gesto bonito, mas ontem foi ridiculo. Nunca vi isso na história do futebol, um técnico se metendo na expulsão de outro. Ele saiu fazendo aquele 'fala muito', que ele fazia para o Felipão. Depois, com cara de nádegas, disse que soube que o cara [Ventura] tinha xingado e já não tinha a mesma opinião. Olha, Tite, para que isso? Faz o teu, porque tirando o Carioquinha, o teu está muito mal feito até agora

Renato Maurício Prado, colunista do UOL

Veja outros tópicos

Desempenho nos três últimos jogos: "Estou falando isso há um tempão: os testes são quando começarem as brigas de cachorro grande. O Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tirando o Carioquinha, o Flamengo não jogou nada até agora. Não jogou nada contra o Millonarios, contra o Palestino e contra o Atlético-GO. Sinceramente, é preocupante. O Tite tem que olhar para o seu próprio grupo e ver o que está acontecendo".

Trabalho parecido com dos antecessores: "O time ontem parecia uma cópia genérica dos times do Sampaoli, do Paulo Sousa, do Vítor Pereira... Porque era exatamente a mesma coisa. Os zagueiros tocando de um lado para o outro, os atacantes enfiados lá na frente para gerar a tal superioridade numérica... Do que adianta ter superioridade numérica se a bola não chega direito lá [no ataque]? Sinceramente, o trabalho do Tite ainda está devendo".

Lives dos clubes

A partir desta segunda-feira (15), sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte, no YouTube, terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana

- Segunda-feira (15/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians