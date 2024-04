Horário da partida entre Santos e Guarani é alterado pela CBF; confira

A CBF alterou na manhã desta segunda-feira o horário da partida entre Santos e Guarani, na próxima segunda, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo seria disputado às 20h (de Brasília) e foi adiado para às 21h.

A troca foi um pedido do Grupo Globo por conta de um ajuste na grade de programação da emissora.

Com 100% de aproveitamento, o Santos lidera a competição e busca conquistar a sua terceira vitória. Enquanto o Guarani ainda não pontuou e ocupa a 19ª posição.

É importante lembrar que a torcida está proibida de ir aos jogos do Peixe na Vila Belmiro pela Série B devido a uma punição do STJD.

A pena do Santos é de três jogos com portões fechados e mais três com público parcial por conta das confusões na última rodada do Brasileirão do ano passado, que marcaram o rebaixamento do clube. Até o momento, o time fez apenas uma partida em seu estádio, vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu.