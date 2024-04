Após 'longas negociações', Flamengo ainda não acertou renovação de Gabigol

A partir de julho Gabigol poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Flamengo sem custos. Presidente da equipe carioca, Rodolfo Landim revelou que já teve "longas negociações" para renovar o contrato com o atacante, mas que até agora não conseguiu chegar a um acordo.

"Estava tendo conversas [de renovação] com ele, assim como teve com outros jogadores, alguns que ficaram e outros que saíram, isso é natural. A gente teve longas negociações com ele, mas não chegou a um acerto. Se tivesse chegado, teríamos acertado contrato com ele. A gente nunca deixou de conversar com ele, claro que não continuamente, mas de vez em quando voltávamos a falar", disse ao ge.

"Como quem assina sou eu, digo que comigo não teve acordo. Eram trazidas para mim etapas do processo de negociação. Se tivesse acordo, eu assinava. Chega num momento em que digo ok ou não. Quando digo ok, pode ter certeza de que 24 horas depois vem uma pilha de papel aqui na minha mesa. Vem tudo assinado e rubricado. Agora, as discussões e coisas que ele pudesse ter aceitado... No fundo, o coroamento de uma negociação se dá com a formalização disso através de documentos escritos, o que não ocorreu", completou.

No começo da temporada, o nome de Gabriel Barbosa foi ventilado no Corinthians. O presidente do Timão, Augusto Melo, revelou que tinha conversas avançadas com o atacante, mas a negociação acabou não se concretizando. Mais recentemente, o Palmeiras apareceu como um possível interessado em assinar com o jogador.

Landim declarou ter utilizado a idolatria de Gabigol no Flamengo durante as tratativas. "O que eu falei para o Gabriel foi o seguinte: 'O Zico é o maior ídolo do Flamengo, e para a imagem dele foi muito importante o fato de só ter jogado no Flamengo no Brasil'. Você vê outros grandes jogadores que passaram pelo Flamengo e não estão nem entre os 10 maiores. Para mim, deveriam estar ali entre os ídolos. Mas, como jogaram em outros clubes, não estão. Para a torcida do Flamengo, o jogador ter passado a maior parte da carreira dele aqui é muito importante."

Revelado pelo Santos, Gabigol está no Flamengo desde 2019. Por lá, se tornou ídolo e conquistou 15 taças, entre elas duas Libertadores, marcando o gol do título nas duas finais.

Suspensão por tentativa de fraude no antidoping

Gabriel Barbosa foi suspenso do futebol por dois anos pela tentativa de fraude em um exame antidoping surpresa, realizado ainda no ano passado.

Landim admitiu que o atleta não foi tão colaborativo no processo de coleta das amostras, mas afirmou que Gabigol não estava dopado e que a punição foi pesada demais.

"A gente é obrigado a reconhecer que talvez o Gabriel não tenha sido o mais colaborativo durante o processo de levantamento das amostras, mas uma coisa está clara e acho fundamental: o jogador não estava dopado. Ele fez exame de sangue, fez exame de urina. Ele pode não ter cumprido o procedimento como os fiscais gostariam, mas o ponto fundamental básico da história é que ele não estava dopado", explicou.

"Enquadrar isso como fraude ao processo e por isso penalizá-lo com dois anos de suspensão me parece algo completamente desproporcional. Acho até que dar uma advertência ao jogador, uma multa... Mas fazer isso com um jogador que tem um período de carreira curto, dar uma penalidade que tira dois anos da vida profissional de um atleta... Me parece completamente desproporcional", comentou.

O dirigente ainda disse que o clube dá todo o suporte necessário ao jogador e que está confiante em relação à reversão da pena.