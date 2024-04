Edin Terzic, técnico do Borussia Dortmund, exalta classificação na Champions: "Não perdemos a fé"

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund garantiu sua vaga na semifinal da Liga dos Campeões, após 11 anos de fora. O clube alemão, após ser derrotado na Espanha por 2 a 1, triunfou em casa por 4 a 2 sobre o Atlético de Madrid. Edin Terzic, comandante do time, elogiou o elenco e destacou a resiliência do Borussia Dortmund durante a eliminatória.

"Estou extremamente feliz e satisfeito com a equipe e o com o clube. O ambiente foi extraordinário, houve dois momentos em que o resultado podia ter sido outro, mas não perdemos a fé. Penso que somos os que merecem estar na semifinal, o que diz muito pelo que jogamos contra o Atlético de Madrid", afirmou Terzic.

Pssssst! Noch jemand wach? Wer kann auch nicht schlafen? ?#BVBAtleti pic.twitter.com/KBS8J9qBP7 ? Borussia Dortmund (@BVB) April 16, 2024

O treinador elogiou a atmosfera criada no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, pelos torcedores. "É muito difícil jogar contra uma equipe como o Atlético de Madrid, com a qualidade que tem. Foi uma noite fantástica para os nossos torcedores, é muito especial porque é a quarta vez que o fazemos (avançar à semifinal da Champions) na nossa história. Não teria sido possível se não tivéssemos tido fé."

Questionado a respeito do que faltou ao Atlético de Madrid para atingir a classificação, Edin Terzic citou os cinco gols que o Dortmund conseguiu cravar.

"O Atlético é uma equipa fantástica, que joga a um grande nível. Em dois jogos, marcámos cinco golos contra eles, o que é uma novidade [para o Atlético de Madrid]. O Atlético é um exemplo para muitos, incluindo nós, porque tem competido e conquistado títulos num campeonato muito complicado".

Agora, o Borussia Dortmund irá encarar o PSG nas semifinais da competição europeia. O clube da França passou pelo Barcelona, também nesta terça-feira.