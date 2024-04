Paysandu segura empate com dois a menos e vence Remo nos pênaltis para avançar à final da Copa Verde

Na noite desta quarta-feira, foi definido o primeiro finalista da Copa Verde 2024. No clássico paraense, o Paysandu visitou e bateu o Remo por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal no Mangueirão, conquistando assim uma vaga na decisão do torneio. Bryan Borges anotou o gol do time visitante, enquanto Bruno Bispo marcou para os donos da casa.

Agora, o Paysandu vai em busca do tetracampeonato da Copa Verde - o time, que é o maior campeão do torneio, já levantou a taça da competição em 2016, 2018 e 2022.

Agora, as duas equipes passam a focar no jogo de volta da final do Campeonato Paraense. O Paysandu recebe o Remo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Mangueirão. A equipe mandante tem a vantagem, já que venceu o duelo de ida por 2 a 0.

O jogo

O clássico começou bastante pegado no Mangueirão. Aos 15 minutos, o Paysandu quase abriu o marcador com um golaço. Jean Dias foi para a cobrança de falta após dura entrada fora da área. O jogador bateu no gol e obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer grande defesa, no ângulo, para evitar o gol do Papão. No rebote, Wanderson cabeceou para fora.

Com 21 minutos, o Remo respondeu. Thalys fez grande jogada pelo lado direito, driblou o marcador e invadiu a grande área. O lateral direito cruzou muito forte e, do outro lado, Matheus Anjos ficou com a bola. O camisa 10 ajeitou e finalizou colocado, mas a bola foi por cima do gol.

E foi aos 33 minutos da etapa inicial que saiu o primeiro gol do clássico. Após saída errada do Remo, o Paysandu recuperou a bola rapidamente no meio-campo. Em boa jogada trabalhada, a bola ficou com Bryan Borges, que finalizou. A zaga dos donos da casa bloqueou o primeiro chute, mas na sobra, o camisa 21 estufou as redes do rival: 1 a 0.

Mas a resposta do Clube do Remo foi imediata. Um minuto depois, após lançamento de Nattan, o zagueiro Ícaro apareceu no ataque e conseguiu cabecear para dentro da área. Paulinho Curuá ficou com ela e tocou de cabeça para Bruno Bispo, que se jogou na bola para completar para o fundo do gol: 1 a 1.

O segundo tempo começou com tudo. O Paysandu tentou ampliar a vantagem no placar, mas o Remo também quase chegou ao segundo gol. Ronald invadiu a grande área e finalizou. A bola desviou e o goleiro Diogo Silva fez a defesa. No rebote, o ataque do Remo ainda conseguiu cabecear, mas o arqueiro do Papão se recuperou bem e defendeu novamente.

Passados 20 minutos, quem estava melhor no duelo era o Remo. Os donos da casa encontravam muitos espaços na defesa do Paysandu, mas na hora de finalizar as jogadas, faltava paciência. Com isso, não conseguiu marcar o segundo gol.

Com 31 minutos, o Paysandu quase marcou um golaço. Val Soarez fez o giro sobre Paulinho Curuá, avançou pelo meio e chutou forte de fora da área. A bola ia na direção do ângulo direito, mas o goleiro Marcelo Rangel estava lá para fazer grande defesa.

E aos 38 minutos, o Paysandu se viu com a vida complicada. Após falta dura em Ronald, Wanderson recebeu o vermelho direto e foi para o chuveiro mais cedo. Com 44 minutos, Biel, que havia entrado no segundo tempo, deu dura entrada em Nathan e também foi expulso. Com isso, nos minutos finais, o Remo ficou com dois jogadores e mais, mas mesmo assim o duelo encaminhou-se para os pênaltis.

Nicolas, do Paysandu, abriu as cobranças perdendo o pênalti. Já o Remo abriu 1 a 0 com Pavani. Em seguida, João Vieira fez para o Papão, enquanto Silas desperdiçou para o rival e tudo ficou igual em 1 a 1. A partir daí, todos converteram. Na última cobrança, o goleiro Diogo Silva brilhou contra Jaderson e colocou o Paysandu na decisão.