Sem acordo com Corinthians ou São Paulo, Santos mandará final do Paulista na Vila Belmiro

O Santos jogará a final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Sem um acordo com São Paulo ou Corinthians para mandar a decisão na capital, o Peixe decidiu que irá levar a partida para sua casa.

Após a classificação sobre o Bragantino, na última quarta-feira, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, revelou que a preferência do Santos era levar a final para a cidade de São Paulo, visando maior público e renda. As opções citadas pelo dirigente eram: a Neo Química Arena, do Corinthians, ou o Morumbis, do São Paulo.

No entanto, embora os rivais tenham cedido seus estádios para o Peixe recentemente, o Timão e o Tricolor possuem preocupação com o estado do gramado. Eles querem que o campo esteja em plenas condições para os compromissos futuros no local.

O São Paulo recebeu um show da dupla Victor e Leo no último sábado e, em seguida, iniciou um tratamento para que a grama fique nas melhores condições possíveis para o próximo jogo da equipe no estádio, contra Cobresal-CHI, pela Libertadores, no dia 10 de abril.

Já o Corinthians, que planeja receber partidas do time feminino e sub-17 no local, não pretender ceder seu estádio. O clube do Parque São Jorge quer preservar a Neo Química Arena para o duelo diante do Nacional-PAR, dia 9 de abril, pela Sul-Americana.

Com o recuo dos rivais, o Santos optou por jogar mesmo na Vila Belmiro. O Peixe, agora, aguarda por Novorizontino ou Palmeiras para conhecer seu adversário na decisão, que será disputada nos próximos dois domingos (31 de março e 7 de abril).