Com James em campo, São Paulo se reapresenta no CT e inicia preparação para o Choque-Rei

O São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, após a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores. Sob o comando de Luis Zubeldía, o elenco iniciou sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, que acontece segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

James Rodríguez, que vem desfalcando o São Paulo nos últimos jogos por causa de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, é dúvida para a partida, embora tenha ido a campo neste sábado e garantido em uma live há alguns dias que voltaria a ficar à disposição na próxima semana.

Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Barcelona de Guayaquil fizeram um trabalho mais leve no gramado neste sábado coordenado pela preparação física. O restante do elenco, por sua vez, treinou sem restrições.

Luiz Zubeldía comandou uma atividade tática em campo reduzido. Depois, promoveu um enfrentamento de 11 contra 11, dando algumas orientações aos seus jogadores. Também houve um complemento de finalização.

Resta saber se Luis Zubeldía fará grandes mudanças no time para o clássico, visando a dura sequência de jogos que o São Paulo terá ao longo do mês de maio - na quinta-feira, por exemplo, o Tricolor encara o Águia de Marabá, em Belém, pela Copa do Brasil.

O São Paulo volta a treinar na manhã deste domingo, às 9h30 (de Brasília), no CT da Barra Funda, concluindo sua preparação para o clássico contra o Palmeiras. Esse será o terceiro Choque-Rei de 2024. Os outros dois terminaram empatados: 0 a 0 pela Supercopa Rei e 1 a 1 pelo Campeonato Paulista.