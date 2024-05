Endrick irrita rivais com gesto de 'Kong', pede desculpa e nega provocação

Depois de marcar na vitória sobre o Liverpool por 5 a 0, na quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, Endrick repetiu a comemoração feita contra o Independiente Del Valle — quando imitou o personagem do cinema King Kong — e revoltou os adversários.

O que aconteceu

Endrick fez o terceiro gol do Palmeiras. Depois de marcar de cabeça, o camisa 9 balançou os braços como um gorila e depois bateu no peito, como King Kong — o próprio atacante explicou a celebração contra o Del Valle.

Depois da comemoração, os jogadores do banco invadiram o campo, e uma confusão teve início. Os atletas do time uruguaio reclamaram com o árbitro, alegando que Endrick teria feito uma provocação.

O atacante palmeirense se desculpou. Com os ânimos mais calmos, ele ainda foi advertido com o cartão amarelo.

Depois do jogo, Endrick negou que a comemoração tenha sido uma provocação ao adversário. O jogador disse que tentou se explicar com os jogadores do clube uruguaio.