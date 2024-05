São Paulo x Flamengo: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, o São Paulo recebe o Flamengo em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), em Cotia, pela 11ª rodada da competição.

Na última partida, o Tricolor foi derrotado pelo Corinthians, na Neo Química Arena, por 3 a 2. O time ganhava o jogo até os acréscimos do segundo tempo, quando sofreu dois gols e viu o rival reverter a vantagem.

Com isso, a equipe, que vinha em crescente no Brasileirão, caiu para o quinto lugar da tabela de classificação, com 17 pontos - cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O time, porém, teve um jogo adiado contra o Internacional por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

Primeira etapa do dia ?? Nesta quarta-feira, a equipe principal se reapresentou e realizou o primeiro treino com foco no confronto contra o Flamengo.#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Wl1LikmXhk ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 15, 2024

Do outro lado, o Flamengo vem embalado pela vitória no clássico diante do Fluminense, por 3 a 1, e pode ultrapassar o Tricolor no torneio. O Rubro-Negro está na sexta posição, com o mesmo número de pontos.

Os oito melhores classificados se classificam às quartas de final do Brasileiro feminino. Já os últimos quatro descem para a Série A2. O São Paulo busca seu primeiro título na categoria.

Onde assistir São Paulo x Flamengo?

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal SporTV, na grade de televisão fechada.