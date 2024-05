Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada inicia com provas de Contrarrelógio Individual

Está tudo pronto para receber atletas e delegações de 31 países, que se preparam para participar do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. Com a expectativa de uma semana intensa de competições emocionantes, o evento terá início nesta terça-feira, com as disputas de contrarrelógio individual, que começam às 8h (de Brasília), na arena montada na Via Cambuí, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O cronograma inclui as categorias Junior Feminino (11,5 km), Junior Masculino (23,3 km), Sub23 Masculino (35,1 km) e Elite Feminino (23,3 km). As provas prometem ser um verdadeiro teste de força para os competidores e marcam não apenas uma competição esportiva, mas também a oportunidade de promover a integração entre os países participantes e o intercâmbio de experiências no ciclismo de estrada.

Após a abertura de provas nesta terça, a programação ainda prevê as demais disputas na quinta-feira, dia 23, às 8h (de Brasília), com a prova da CRI da Elite Masculino, com 35, 1 km, seguida pelas provas de Resistência da Júnior: Junior Feminino / Road Race Women Junior (59 km) e Junior Masculino / Road Race Men Junior (106,2 km).

Na sexta-feira, dia 24, a partir das 10h, será a vez da Resistência do Sub 23 Masculino, com distância de 159,4 km. Já no sábado será a vez da Elite Feminino, que cumprirá 113, 3 km, largando às 9h. Para fechar o evento, no domingo a Elite Masculino vai para a estrada, para 206,4 km de percurso.

O evento reúne cerca de 350 ciclistas e a principal delegação é do Brasil, que contará com 30 ciclistas, seguida pelo Chile, com 27, Colômbia e Equador, ambos com 26, e o Panamá, com 24. As demais nações confirmadas são: Bolívia, Republica Dominicana, Costa Rica, Uruguai, Belize, Argentina, Porto Rico, México, Guatemala, Nicarágua, Cuba, Peru, Estados Unidos, Jamaica, Paraguai, Venezuela, Bermuda, El Salvador, São Vicente e Granadinas, Anguilla, Dominica, Ilhas Caimã, Grenada, Ilhas Virgens, Honduras e Guyana.

Programação

Domingo - 19/05

Chegada das delegações / Nations arrivals Hoteis / Hotels

Segunda-feira - 20/05

10h - 12h - Treinamento Oficial / Official Training Percurso Oficial - Race Course

15h - 17h - Checagem de licenças / License Check - Hotel Monreale

18h - 18h30 Congresso Técnico / Team Managers Meeting

Terça-feira - 21/05 - 8h - 13h

CRI Junior Feminino / TT Women Junior (11.5km) - Percurso Oficial/ Race Course

CRI Junior Masculino / ITT Men Junior (23.3km)

CRI S23 Masculino / ITT Men U23 (35.1km)

CRI Elite Feminino / ITT Women Elite (23.3km)

Quarta-feira - 22/05

15h - 17h Checagem de licenças / License Check - Hotel Monreale

18h - 18h30 - Congresso Técnico / Team Managers Meeting

Quinta-feira - 23/05 - 8h - 16h30

CRI Elite Masculino / ITT Men Elite (35.1km) - Percurso Oficial / Race Course

Estrada Junior Feminino / Road Race Women Junior (59km)

Estrada Junior Masculino / Road Race Men Junior (106.2km)

Sexta-feira - 24/05 - 10h - 15h

Estrada Sub23 Masculino / Road Race Men U23(159.4) Percurso Oficial/ Race Course

Sábado - 25/05 - 9h - 13h30

Estrada Elite Feminino / Road Race Women Elite (111.3km) Percurso Oficial/ Race Course

Domingo - 26/05 - 8h - 14h