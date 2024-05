'Impossível perdoar': Mauro Cezar diz que Gabigol perdeu o apoio da torcida

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira criticou as explicações de Gabigol na entrevista exclusiva do atacante do Flamengo ao colunista André Hernan. Segundo Mauro, não tem perdão nem justificativa para a torcida rubro-negra o que ele fez ao usar a camisa do Corinthians.

'Gabigol perdeu todo apoio da torcida': "Acho absolutamente impossível que hoje ele seja perdoado pela maioria da torcida. Ele conseguiu perder todo apoio, que aliás cresceu até na torcida do Flamengo com o episódio da suspensão por não ter feito o exame adequadamente, ter brigado com os caras, aquela coisa toda, houve um apoio maciço da torcida inclusive no Maracanã, não foi só na rede social. Outra parte da torcida já estava meio de saco cheio, porque é um combo. Essa é uma parte de uma sucessão de trapalhadas, são várias. É surreal isso tudo, não sei quem faz a gestão de carreira dele, se ele se aconselha com alguém, mas é tanto erro, tanta bobagem, tanta trapalhada, que é impressionante. Mesmo na hora de pedir desculpa, pede entre os dentes. Ah, eu peço desculpas à torcida, eu amo o Flamengo, eu amo a torcida, aí a culpa é do cara que fez a foto? A culpa não é de quem tira a foto. O cara foi meio sacana? Foi, mas e ele, não foi meio sacana com a torcida do Flamengo ao botar uma camisa do Corinthians?".

'Gabigol nunca mereceu a camisa do Zico': "E perdeu a camisa do Zico, o que evidencia um erro crasso dessa diretoria de ter dado a camisa sagrada do Zico para o Gabriel, que não a merece, nunca mereceu, nem pelos gols que fez. Para ser o camisa 10 com todo esse cerimonial, com o Gabriel houve uma cerimônia, agora que o Diego deixou de jogar, o camisa 10 passa a ser o Gabriel e o 9 o Pedro, que herdou a camisa do Gabriel. Então, houve todo um oba-oba, ele jogou com a camisa 10 do Pelé no Santos também, então agora vai vestir a camisa 10 do Zico, isso tem uma responsabilidade embutida, ela traz uma série de anexos a ela. Ele ignorou isso tudo, não foi uma vez, foram várias".

'Não tem perdão': Acho lamentável, uma pena, é um jogador que poderia seguir fazendo história no clube e consegue destruir boa parte do que construiu em campo, jogando bem, se identificando com a torcida, sendo sarcástico, provocativo, mas tudo isso ele jogou fora, o cara está jogando tudo fora e isso que ele fez é imperdoável, não tem perdão. Não estamos falando de uma criança, é um homem de 28 anos e deveria saber que não se brinca com isso, estava lá com a camisa do Corinthians, o clube com quem ele andou flertando no início do ano. No mínimo, pouco inteligente".

'Vai ser bem difícil ele renovar o contrato': "Isso é um negócio também, não é só uma questão afetiva. O patrocinador master do Corinthians é concorrente do patrocinador master do Flamengo, o fornecedor do Corinthians é concorrente do fornecedor do Flamengo, por exemplo. Então, tem a questão comercial, tem a questão simbólica, ele era (não sei se é ainda) um ídolo da torcida. O fato é o seguinte: a renovação de contrato que estava congelada agora está empedrada, é uma pedra de gelo monstra que vai precisar de uma britadeira para quebrar. Vai ser bem difícil ele renovar o contrato, a não ser que ele volte a jogar bem num passe de mágica".

