Após goleada na Vila, Santos se prepara para primeiro grande desafio na Série B

A vitória de 4 a 0 sobre o Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, já ficou para trás. Agora, o foco do grupo é no duelo com o América-MG, fora de casa.

O embate está marcado para sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Esse, aliás, promete ser o primeiro grande desafio do clube na Segunda Divisão.

Assim como o Peixe, o América-MG estava na Série A em 2023 e tem a pretensão de voltar à elite em 2025. Semifinalista do Campeonato Mineiro, o Coelho ainda está invicto na Segunda Divisão. Foram cinco jogos, com duas vitórias e três empates. A equipe entra em campo nesta segunda-feira, contra o Guarani, fora de casa.

O Santos folga nesta segunda-feira e terá três dias de treino para se preparar para este confronto. O técnico Fábio Carille segue sem contar com Pedrinho e Julio Furch, ambos com pubalgia, além de Guilherme, com lesão muscular. Já o lateral direito Aderlan pode pintar como novidade após passar por cirurgia na mão esquerda.

"Não gosto de fazer muitas projeções. Vamos ver se o jogo vai ser mesmo sexta, vamos aguardar, pode acontecer de tudo. Pode ser que seja o mesmo time (da goleada sobre o Brusque). Amanha é folga. Essa semana foi pesada. Terça a gente volta pensando no América", disse o treinador.

Com a goleada sobre o Brusque, o Peixe lidera a Série B, com 15 pontos.