Com estrelas do futebol mundial, Croácia divulga a lista de convocados para a Eurocopa

A Croácia divulgou na manhã desta segunda-feira os 26 jogadores convocados para a disputa da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha. A lista conta com grandes nomes do futebol mundial.

O destaque fica para as presenças de Modric, do Real Madrid, Gvardiol e Kovacic, do Manchester City, Perisic, emprestado pelo Tottenham ao Hajduk Split, e Brozovic, do Al-Nassr.

A seleção croata terá tarefa difícil na fase inicial da Eurcopa. A equipe aparece no Grupo B, junto de Espanha, Itália e Albânia, que é treinada pelo brasileiro Sylvinho, ex-Corinthians.

A competição europeia terá início no dia 14 de junho, com a grande decisão marcada para exatamente um mês depois, 14 de julho. A estreia da Croácia será 15 de junho, contra a Espanha, no Estádio Olímpico de Berlim.

Veja todos os convocados

Goleiros: Dominik Kivakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos) e Nediljko Labrovic (Rijeka)

Defensores: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo) e Marin Pongracic (Lecce)

Meio-campistas: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburgo), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (RB Salzburgo) e Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Atacantes: Ivan Perisic (Hadjuk), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna) e Marco Pasalic (Rijeka).