Guarani x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta segunda-feira, o Guarani recebe o América-MG, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV Brasil, no Canal GOAT e no Premiere.

Pontuação

Guarani: três pontos em cinco jogos, começou a rodada na 19ª posição.

América-MG: nove pontos em cinco jogos, começou a rodada na 7ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Guarani: quatro derrotas e uma vitória.

América-MG: três empates e duas vitórias.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Heitor, Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, João Victor, Chayene, Guilherme Camacho e Reinaldo; Luccas Paraizo Feitosa



Técnico: Júnior Rocha

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder Ferreira e Marlon Lopes; Alê, Juninho e Martín Benítez; Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques



Técnico: Cauan de Almeida

Arbitragem

Anderson Ribeiro Gonçalves será o árbitro da partida, com Leone Carvalho Rocha e Tiago Gomes da Silva como assistentes. Paulo Renato Moreira fica no comando do VAR.