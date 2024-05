Novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco desembarca no Rio de Janeiro

O português Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco, desembarcou neste domingo no Aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, para assumir o comando do clube carioca. O treinador acertou com o Cruz-Maltino na semana passada, após deixar o Vitória de Guimarães, e falou com a imprensa em sua chegada ao Brasil.

"Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui em um grande clube do Brasil e do Mundo. É um orgulho muito grande fazer parte dessa família. Venho com muita vontade de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece."

O comandante de 52 anos também foi perguntado se conhecia a história do Vasco da Gama e respondeu positivamente.

"Sei quem criou, sei a história, sei que tem um pouco de português. É um clube que foi crescendo e conquistando títulos muito importantes. É um clube muito importante para o Brasil." disse.

Álvaro Pacheco ainda reforçou o desejo de recolocar o clube carioca na disputa por títulos.

"Aquilo que eu quero é ajudar o Vasco a ir para os momentos de decisões e voltar novamente aos títulos."

O Vasco entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 de Brasília, contra o Fortaleza, em São Januário, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.

Apesar da chegada de Álvaro Pacheco, o técnico interino Rafael Paiva comandará o time no duelo. O novo treinador do Cruz-Maltino explicou a decisão de acompanhar a partida de fora.

"Estamos chegando agora. O objetivo é acertamos tudo, conhecermos o elenco, toda a estrutura, reunir com todos os departamentos para conhecer mais a fundo o time e depois começar a trabalhar. Acho também que o Rafael tem que fazer estes jogos. Faz todo sentido porque é ele quem vem realizando os treinamentos."