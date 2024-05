Cássio enfim deixa de ser escudo para os fracassos do Corinthians, diz Juca

Juca Kfouri comentou no Posse de Bola a despedida de Cássio do Corinthians. O colunista do UOL destacou que o jogador, que está a caminho do Cruzeiro, continuará reconhecido como o maior goleiro da história do clube. Na opinião de Juca, Cássio demonstrou leveza no adeus porque cansou de ser escudo para os erros da diretoria.

'Cássio permanecerá para sempre': "Jamais o Cássio será esquecido pela torcida do Corinthians, o maior goleiro da história do Corinthians. Cássio permanecerá sempre, não tenho dúvida nenhuma que na primeira vez que ele entrar em Itaquera com a camisa do Cruzeiro, se isso acontecer, ele será homenageado como foram Sócrates a primeira vez que jogou contra o Corinthians aqui no Pacaembu, como aconteceu com Casagrande vestindo a camisa do Flamengo aqui no Pacaembu. Não tenho a menor dúvida que o Cássio será muito homenageado".

'Deixa de ser escudo para os fracassos do Corinthians': "Cássio vai embora leve por duas razões. Enfim, ele deixa de ser bode expiatório, deixa de ser o escudo para os fracassos do Corinthians, como se fosse ele o responsável. Duas direções do Corinthians o deixaram entregue às feras, não o brindaram, não perceberam o que acontecia com ele, o que é um crime — ele foi entregue como mártir para justificar o injustificável e uma hora pesou demais e ele foi embora. Tem a ver com a leveza também o fato de ele sair sem ter que pagar multa, sem que o Cruzeiro tivesse que pagar algum dinheiro pro Corinthians, então fez-se um acerto e ele foi embora. Para mim, Cássio jamais será esquecido".

