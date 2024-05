Antes artilheiro, Ferreirinha vive seca de gols no São Paulo sob comando de Zubeldía

Desde a chegada de Zubeldía, o São Paulo cresceu de rendimento e voltou a sonhar alto na temporada. O atacante Ferreirinha, porém, não sofreu o efeito positivo do técnico argentino.

Com o novo comandante, o ponta entrou em campo por seis vezes e não marcou nenhum gol. Ele foi titular em três oportunidades e apenas contribuiu com uma assistência, durante a estreia vitoriosa do técnico contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores.

Antes, Ferreirinha tinha superado o início turbulento, ficando atrás apenas de Calleri na artilharia do São Paulo na epóca, com cinco gols contra seis do argentino. O ponta, portanto, voltou a conviver com as oscilações.

No total, o atacante participou de 23 jogos, com 11 como titular, e marcou cinco gols e contribuiu para três assistências. Com o adiamento das sétima e oitava rodadas do Brasileirão devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o jogador foca em se reabilitar contra o Águia de Marabá, na volta da Copa do Brasil.

A partida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Morumbis. O São Paulo defende a vantagem de 3 a 1 construída na ida.