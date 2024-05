Corinthians ganha tempo para recuperar lesionados e pode ter novidades contra o América-RN

O Corinthians ganhou um tempo precioso para recuperar jogadores lesionados com o adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro. A equipe, que vem treinando desde a última quarta-feira para o duelo contra o América-RN, pela Copa do Brasil, pode ter novidades na quarta-feira.

O atacante Pedro Henrique, os laterais Matheuzinho e Diego Palacios, e o meio-campista Paulinho, entregues ao DM do clube, podem voltar a ser relacionados por António Oliveira.

Os três primeiros ficaram de fora dos últimos jogos da equipe, mas avançaram em suas recuperações ao longo desta última semana. Paulinho, que sofreu uma tendinite, também participou das atividades no campo do CT Dr. Joaquim Grava e pode ficar à disposição.

Em contrapartida, o volante Maycon e o meio-campista Ruan Oliveira, que passaram por cirurgia, desfalcam o clube do Parque São Jorge.

Outra baixa será Cássio, que antecipou a rescisão de seu vínculo e se despediu do Corinthians no último sábado, com uma entrevista coletiva no CT. Ele está a caminho do Cruzeiro.

O Corinthians ainda treina na segunda-feira e na terça antes da partida contra o América-RN. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time de António Oliveira defende a vantagem de 2 a 1 conquistada na ida, em Natal.