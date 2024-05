Com Charlene Império Egípcio, Raphael Leite conquista o bi no Clássico Haras Umburanas no 9º CSN D?Maio

Encerrando o Concurso de Salto Nacional 4* D?Maio no Clube Hípico de Santo Amaro (SP), que contou com 2224 participações, 1050 cavalos, 592 competidores em 35 provas 1 a 1,45 m, o ponto alto foi o Clássico Haras Umburanas, na noite deste domingo. Com uma performance impecável, Raphael Machado Leite, com HST Charlene Império Egípcio, conquistou o título da principal disputa do evento.

Dos 58 conjuntos, nove foram ao desempate. Representando São Paulo, Raphael e HST Charlene Império Egípcio foram o último conjunto em pista com percurso perfeito em 36s55. O vice-campeonato coube ao carioca Rodrigo Ullmann Lima, com QH Luna Santo Antonio, que zerou em 37s72. Na terceira colocação teve um raro empate entre o cavaleiro da casa Pedro Tavroa de Matos montando o LWC Ashley e Luis Gustavo Godinho, com HFB Kentucky, ambos sem faltas, cravando o tempo de 39s23.

Para o campeão Rafael, paraibano radicado em São Paulo, a vitória teve um sabor especial. "Ano passado ganhei a Copa Ouro com a Amazing Blue Império Egípcio e, em 2022, o Clássico, com a Hilde Império Egípcio. Hoje repeti a vitória com a Charlene que é uma égua que eu acompanho desde a pós-doma, então a sensação é muito gratificante", destacou Raphael, considerando que a égua foi domado apenas sete anos, ou seja, quatro anos mais tarde que o habitual uma vez que ela até então ela vinha sendo usado na cria. "Foi um projeto que a gente apostou as fichas e ela está cada vez melhor, a cada dia dando alegria e superando as expectativas."

Além da premiação em espécie, 30 mil de um total 100 mil em jogo, Raphael recebeu dois troféus, sendo um para o Haras Império Egípcio, proprietário de Charlene.

Thereza Tourinho, titular do Haras Umburanas, ainda recebeu uma homenagem especial, pelo apoio ao Concurso, entregue pelo anfitrião Francisco Mari, presidente do CHSA.

A noite do sábado (18) também foi muito especial com a Copa Ouro Mari Serra, a 1,35/1,40 m, nomeada em homenagem à amazona da casa falecida aos 19 anos em 2 de maio, após uma incansável luta contra uma anemia falciforme. Por onde passou, Mari deixou a marca de seu sorriso, alegria, exemplo de resiliência, elos de amizade e amor.

Dos 78 conjuntos, 24 habilitaram-se ao desempate e, em uma competição de alto nível, dez voltaram a garantir zero faltas no percurso idealizado por Gabriel Malfatti. A disputa distribuiu 60 mil reais em premiação.

Quando Pedro Paulo Cordeiro, amazonense radicado em São Paulo, e seu Shy Boy assumiram a liderança da competição sem faltas em 35s83, a marca de uma das velozes duplas do hipismo brasileiro parecia imbatível. Mas não para Luiz Gustavo Vinhaes Ferreira, brasiliense que defende São Paulo, e Mircana des Flandres, égua BH de 12 anos, que cruzaram a linha de chegada com percurso perfeito em 34s97. O jovem talento paulista Lucas Teixeira Lima com Violeta Tok do Igarape emplacou em terceiro lugar, sem faltas, 35s97.

Clássico Haras Umburanas - 1,45/1,50m

Campeão: Raphel Machado Leite / HST Charlene Império Egípcio - FPH - 0/36s55

Vice: Rodrigo Ullman Lima / QH Luna Santo Antonio - FEERJ - 0/37s72

3º: E Luis Gustavo Godinho / HFB Kentucky - FPH - 0/39s23

3º: E Pedro Tavora de Matos / LWC Ashley (IA) - FPH - 0/39s23

5º: Charlie Bays / Ninety Stone Pullman - FPH - 4/37s18

6º: Arthemus de Almeida / Calvano C JMen III 0 FPH - 4/37s60

Copa Ouro Mari Serra - 1,35/1,40m