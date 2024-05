Outro Haaland? Norueguês que fez 4 no Real Madrid é goleador na Espanha

Do UOL, em Porto Alegre

Alexander Sorloth brilhou neste domingo (19). O norueguês de 28 anos do Villarreal se tornou o sexto jogador em toda história do Campeonato Espanhol a marcar quatro gols no Real Madrid numa mesma partida. De quebra ele ainda terminou a La Liga como artilheiro da competição.

O que aconteceu

Sorloth é parceiro de Haaland no ataque de seleção da Noruega há bastante tempo. Ele, inclusive, faz parte da equipe nacional desde antes do compatriota do Manchester City. Sua primeira aparição ocorreu em 2016, e de cara já fez um gol em amistoso contra a Islândia.

Com 1,95m de altura, Sorloth faz o estilo 'centroavante tradicional', abusando da jogada aérea e de sua força.

Neste ano foram 23 gols no Campeonato Espanhol, o colocando como goleador da competição. Ao todo ele balançou as redes 26 vezes na temporada e deu seis assistências.

Haaland, o colega mais famoso, fez 27 na Premier League e também terminou como artilheiro. Na temporada foram 38 com seis assistências.

Esta não foi a melhor temporada da carreira de Sorloth. Emprestado pelo Crystal Palace (ING) ao Trabzonspor (TUR), na temporada 2019/2020, ele balançou as redes rivais 33 vezes e distribuiu 10 assistências.

Filho do ex-jogador Goran Sorloth, ele passou pelas categorias de base da seleção desde o sub-15 e ostenta importante experiência internacional. Além do Rosenborg e do Bodo/Glimt, em seu país, jogou na Holanda pelo Groningen, na Dinamarca pelo Midhtjylland, na Inglaterra pelo Crystal Palace, na Bélgica pelo Gent, na Alemanha pelo Leipzig e o Villarreal é o segundo time que defende na Espanha. Antes tinha vestido a camisa da Real Sociedad.

A trajetória é marcada por instabilidades também, com frequentes trocas de clube e períodos de empréstimo.

Fora da Euro

Ainda que tenha dois goleadores entre as maiores Ligas do futebol europeu, além de nomes de destaque como Odegaard (Arsenal), Bobb (Manchester City), Ryerson (Borussia Dortmund) e Berge (Burnley), os noruegueses não conseguiram vaga na Eurocopa deste ano.

Nas eliminatórias, a equipe de Haaland e Sorloth terminou em terceiro no grupo A, atrás de Espanha e Escócia — que carimbaram passaporte. Além disso, a equipe nórdica não conseguiu vaga na repescagem nem mesmo pelo desempenho na Liga das Nações.