Bologna x Juventus: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Nesta segunda-feira, o Bologna recebe a Juventus, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Star+.

Pontuação

Bologna: 67 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 3ª posição.

Juventus: 67 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 4ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Bologna: três empates e duas vitórias.

Juventus: três empates, uma vitória e uma derrota.

Prováveis escalações

Bologna: Ravaglia; Stefan Posch, Sam Beukema, Jhon Lucumí e Riccardo Calafiori; Freuler, Michel Aebischer e Giovanni Fabbian; Riccardo Orsolini, Jens Odgaard e Alexis Saemaekers



Técnico: Thiago Motta

Juventus: Szczesny; Federico Gatti, Bremer e Danilo; Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Andrea Cambiasso; Dusan Vlahovic e Federico Chiesa



Técnico: Paolo Montero

Arbitragem

Giovanni Ayroldi será o árbitro da partida, com Marco Bresmes e Francesca Di Monte como assistentes. Francesco Meraviglia fica no comando do VAR.