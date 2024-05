Com convocação de Rafael, São Paulo volta a ter representante na Copa América após oito anos

Com a convocação de Rafael no último domingo, o São Paulo voltará a ter um representante brasileiro na Copa América depois de oito anos.

O atual goleiro do Tricolor foi chamado por Dorival Júnior para o lugar de Ederson, do Manchester City, cortado por uma fratura no rosto. A última vez que o clube teve um jogador convocado para o torneio foi em 2016.

Naquele ano, o então técnico da Seleção, Dunga, convocou o zagueiro Rodrigo Caio para a Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos. Curiosamente, a próxima edição do torneio também ocorre em solo norte-americano.

Outro atleta do São Paulo foi chamado para aquela mesma edição da competição: o meia Paulo Henrique Ganso. Ele foi convocado para substituir Kaká, que entrou na lista após a lesão de Douglas Costa, mas também se machucou.

A campanha do Brasil naquela Copa América foi pífia. O time não passou sequer da fase de grupos e foi eliminado do torneio após uma derrota por 1 a 0 para o Peru. A equipe ficou em terceiro lugar no Grupo B, abaixo do próprio Peru e também do Equador.

A queda precoce, inclusive, foi crucial para a demissão de Dunga. A CBF viu a eliminação como a gota d'água, já que a Seleção também enfrentava dificuldades nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Tite foi contratado para o cargo e permaneceu no Brasil até o Mundial de 2022, no Catar.

???? Convocado! O goleiro Rafael foi chamado para integrar a Seleção Brasileira nos amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, e na Copa América, que ocorre entre 20 de junho e 14 de julho!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/KtY9gCxmTq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 19, 2024

Com a convocação, o São Paulo pode perder Rafael por até nove jogos do Campeonato Brasileiro. Isso se a Seleção ir até a final da Copa América. Além do atleta, o presidente Julio Casares representará o clube tricolor como o chefe de delegação do Brasil durante a competição.

Um dia antes da apresentação do goleiro à Seleção, no dia 2, o São Paulo visita o Corinthians na Neo Química Arena pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o arqueiro fique à disposição para o clássico.

Já no período sem o titular, a expectativa é que o reserva imediato da posição, Jandrei, ganhe espaço. Outras opções no elenco atual são os jovens Young e Leandro, oriundos das categorias de base.

Veja a lista de jogos que Rafael pode perder no São Paulo (datas ainda não confirmadas pela CBF):