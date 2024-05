Ranking UOL: São Paulo e Flu ultrapassam Atlético-MG; Corinthians sobe

O Ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL, traz uma classificação dos 20 times da Série A que leva em conta todas as partidas disputadas por eles em 2024, incluindo jogos por outras competições (entenda os critérios abaixo).

O destaque positivo desta semana fica para o São Paulo, que subiu para a vice-liderança em relação ao último ranking. Os paulistas venceram o Fluminense na segunda-feira (13) passada e, no meio da semana, empataram com o Barcelona-EQU. O Corinthians foi outro que ultrapassou um oponente.

Já o destaque negativo vai para Atlético-MG, que tropeçou no meio de semana diante de Peñarol em Montevidéu. Os mineiros foram superados justamente pelo Tricolor — e também pelo time de Fernando Diniz, que ganhou seu jogo da Libertadores na quinta (16).

A maior parte das posições se manteve, já que o Campeonato Brasileiro está suspenso e, com a realização de embates apenas de Libertadores e Sul-Americana nos últimos dias, muitos clubes do país não entraram em campo.

Ranking UOL do Brasileirão*

Palmeiras (-): Manteve o topo com a vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, que garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Verdão passou a ter a melhor campanha entre todos os participantes da competição. São Paulo (+1): Ganhou uma posição graças a vitória contra o Fluminense pelo Brasileirão, por 2 a 1, e ao empate por 0 a 0 contra o Barcelona-EQU pela Libertadores. O jogo marcou a volta de Lucas Moura aos gramados após lesão. Fluminense (+1): Subiu uma posição mesmo perdendo para o São Paulo. O que ajudou foi a vitória por 2 a 1 contra o Cerro Porteño-PAR na quinta-feira. O Flu garantiu classificação como primeiro colocado de sua chave na Libertadores. Atlético-MG (-2): O Galo perdeu duas posições com a derrota para o Peñarol por 2 a 0 na Libertadores. A equipe de Hulk e companhia já estava classificada, mas deixou de ter 100% na competição continental e viu o Palmeiras passar como melhor campanha. Flamengo (-): A goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar foi importante para manter a posição do Flamengo no ranking. Além de ter aliviado a pressão que se desenhava sobre o técnico Tite. O Fla, porém, não tem vaga garantida nas oitavas e disputará posto na rodada final, quando encara o Millonarios (COL). Botafogo (-): A vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Universitario-PER serviu para manter o Botafogo na mesma posição no ranking e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Cruzeiro (+1): A vitória por 1 a 0 sobre o Unión La Calera (CHI) fez o Cruzeiro seguir vivo na Sul-Americana. Em segundo, o time mineiro precisa vencer o Universidad Católica (EQU) na última rodada para ir às oitavas. De quebra a equipe ganhou uma posição no ranking. Bahia (-1): Sem calendário em competições continentais, o Bahia não teve jogos nesta edição do ranking em razão do adiamento da rodada do Brasileirão. Athletico (-): O Furacão perdeu em casa para o Danúbio, pela Sul-Americana, mas manteve seu lugar no ranking. A derrota não abalou tanto a campanha do time rubro-negro, que lidera sua chave e depende de um empate na última rodada para ir às oitavas. Inter (-): O Colorado não joga desde o dia 28 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Grêmio (-): O Tricolor não joga desde o dia 30 de abril pelo adiamento do jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Red Bull Bragantino (+1): A vitória sobre o Sportivo Luqueño fez o Massa Bruta ganhar uma posição no ranking e colocou o time com a mesma pontuação do Racing (ARG) em seu grupo na Sul-Americana. A vaga nas oitavas de final dependerá da última rodada. Corinthians (+1): O Timão ganhou por 4 a 0 do Argentinos Juniors pela Sul-Americana. O triunfo o fez ganhar uma posição no ranking além de deixar a vaga nas oitavas de final muito próxima. Basta vencer o Racing (URU) na última rodada. Fortaleza (-2): O Leão do Pici teve um empate interessante com o Boca Juniors em La Bombonera, pela Sul-Americana. O time nordestino perdeu duas posições no ranking, mas entra na última rodada em vantagem para confirmar vaga nas oitavas. Juventude (-): O Juventude não joga desde o dia 28 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Vasco (-): Sem calendário em competições continentais, o Vasco não jogou nesta parcial do ranking em razão do adiamento dos jogos do Brasileirão. Cuiabá (-): O empate contra o Deportivo Garcilaso (PER) não impactou na classificação do Cuiabá no Ranking UOL, porém garantiu o Dourado no playoff da Sul-Americana contra algum dos classificados em terceiro nos grupos da Libertadores. Atlético-GO (-): Sem calendário em competições continentais, o Atlético-GO não jogou nesta parcial do ranking. Criciúma (-): Sem calendário em competições continentais, o Criciúma não jogou nesta parcial do ranking, pois os jogos do Brasileirão foram adiados. Vitória (-): Sem calendário em competições continentais, o Vitória não jogou nesta parcial do ranking, pois o Brasileirão foi paralisado.

*Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior. Na sequência, há o desempenho de cada clube no período atualizado.

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios.

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido pelo São Paulo. O Tricolor entrou no top 2 diante da vitória sobre o Fluminense.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado toda segunda-feira. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo.

Critérios

O ranking considera todos jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os três pontos nos Estaduais ou regionais.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.