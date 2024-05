Argentina convoca jogadores para amistosos antes da Copa América

Visando a disputa da Copa América nos Estados Unidos em junho, a Argentina fará duas partidas preparatórias contra Equador e Guatemala. Nesta segunda-feira, os atuais campeões mundiais divulgaram os convocados para esses amistosos.

"Lista dos jogadores convocados para os dois amistosos preliminares que jogará Argentina contra Equador e Guatemala. Vamos Argentina!", diz a publicação oficial da seleção argentina no X.

Entre os nomes selecionados pelo técnico Scaloni, o destaque é o craque Lionel Messi. O jogador de 36 anos ainda é a principal referência dos Hermanos e deve ir para a disputa da sua sétima Copa América. Outro experiente na lista é Ángel Di María, hoje no Benfica. Campeões no Catar em 2022, nomes como Emiliano Martínez, Otamendi e Rodrigo de Paul também foram convocados.

O amistoso contra o Equador será no dia 9 de junho, domingo, em horário a definir, no estádio Soldier Field, em Chicago. A partida contra a Guatemala será no dia 14 de junho, sexta-feira, em horário que ainda será confirmado, em Washington D.C, capital dos Estados Unidos.

A Argentina é a atual campeã da Copa América e está no Grupo A da competição, com Canadá, Chile e Peru. A estreia dos Hermanos está marcada para o dia 20 de junho, quinta-feira, contra o Canadá, às 21h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Veja a convocação completa da Argentina divulgada nesta segunda-feira:

GOLEIROS:

Franco Armani (River Plate)

Gerónimo Rulli (Ajax)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

DEFENSORES:

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha)

Cristian Romero (Tottenham)

Germán Pezzella (Real Betis)

Lucas Quarta (Fiorentina)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Marcos Acuña (Sevilla)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Valentín Barco (Brighton)

MEIO-CAMPISTAS:

Guido Rodríguez (Real Betis)

Leandro Paredes (Roma)

Alexis MacAllister (Liverpool)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

ATACANTES: