Pacers e Timberwolves vencem e avançam às finais de conferência da NBA

Duas séries dos playoffs da NBA foram decididas neste domingo. À tarde, o Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 130 a 109 e avançou para as finais da Conferência Leste. Algumas horas depois, o Minnesota Timberwolves jogou fora de casa e venceu o Denver Nuggets por 98 a 90, se classificando para as finais do oeste.

No primeiro Jogo 7 do dia, os Pacers visitaram os Knicks em Nova York, no Madison Square Garden. Os visitantes não se intimidaram com o fato de estarem jogando na "Meca" do basquete e levaram a melhor com uma grande atuação coletiva. Seis jogadores marcaram mais de 12 pontos, fazendo com que a franquia vencesse o duelo por 21 pontos de diferença.

DOMINATED GAME 7 IN THE GARDEN ?#PacersWin pic.twitter.com/XmDBuUBwfd ? Indiana Pacers (@Pacers) May 19, 2024

Apesar da vitória de Indiana, os dois primeiros cestinhas da partida foram dos Knicks. O armador Donte DiVincenzo teve grande atuação e marcou 39 pontos. Em seguida, Alec Burks contribuiu com 26 pontos. Do lado dos Pacers, o destaque foi o craque da franquia, Tyrese Haliburton. O jogador americano fez 26 pontos e deu seis assistências.

Agora o Indiana Pacers enfrentará o Boston Celtics de Jayson Tatum nas finais do Leste. O primeiro jogo da série será nesta terça-feira, em Boston, às 21h (de Brasília).

Timberwolves x Nuggets

Na segunda partida deste domingo, o Minnesota Timberwolves viajou até Denver e derrotou os Nuggets, atuais campeões, fechando a série no Jogo 7. A franquia de Minneapolis chegou a ficar 20 pontos atrás no placar no começo do terceiro quarto, mas reagiu e venceu o jogo. É a primeira vez desde a temporada 2004/05 que os Timberwolves chegam as finais da conferência oeste.

Mesmo com a derrota, a dupla composta por Nikola Jokic e Jamal Murray deu um verdadeiro show pelos Nuggets. Murray marcou 35 pontos em 42 minutos em quadra. O sérvio Nikola Jokic, atual MVP, fez um duplo-duplo, com 34 pontos e incríveis 19 rebotes. Pelo lado de Minnesota, Jaden McDaniels e Karl Anthony-Towns foram os destaques, com 23 pontos cada.

O Minnesota Timberwolves enfrentará o Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving nas finais do Oeste. A série começa já nesta quarta-feira, às 21h30, em Minneapolis.