Apesar de gol, Morelos é vaiado por torcedores do Santos e Carille sai em defesa

O Santos aplicou 4 a 0 no Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, a torcida deixou a Vila Belmiro irritada com Alfredo Morelos.

O atacante marcou o quarto gol do Peixe, mas comemorou com o dedo indicador na boca, como se estivesse pedindo silêncio. Os torcedores não gostaram do gesto.

Após o apito final, Morelos foi vaiado e xingado por membros da organizada do Alvinegro Praiano enquanto caminhava para o vestiário.

O técnico Fábio Carille evitou falar sobre o episódio, mas saiu em defesa do colombiano.

"Quero falar da vitória, do jogo. O Morelos não me dá trabalho nenhum. Ele se esforça, se dedica, tem o nosso respeito. Junto com a comissão, quando for jogar, terá nosso apoio e nossa confiança", disse.

Morelos vem ganhando mais espaço com Carille, principalmente após a lesão de Julio Furch. Diante do Brusque, contudo, ele foi para o banco, perdendo a posição para Willian Bigode.

Morelos anda tenta conquistar a confiança da torcida. O atacante chegou sob muita expectativa, em meados de 2023, mas até agora não conseguiu corresponder.

Desde que chegou à Vila Belmiro, o colombiano soma 19 partidas, com quatro gols e uma assistência.

"Hoje não tenho um titular. Tem outras posições também assim. Grupo pode buscar espaço. Para que a gente não perca. Treinos têm sido importantes, equilíbrio e imposição. Temos que fazer por merecer dentro de campo, reuniões para tomar as melhores decisões", disse Carille sobre a briga pela vaga de 9.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o América-MG, pela sétima rodada da Série B. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).