Zagueiro ficou quase 1 ano sem time. Agora, cravou artilharia de estadual

Gustavo Brandão não poderia ter um começo de 2024 melhor. O zagueiro de 23 anos chegou ao Rio Branco (SP) para a atual temporada e, além de conquistar o título da Série A4 do Campeonato Paulista e faturar o prêmio de melhor jogador do torneio, desbancou todos os atacantes ao terminar o estadual como artilheiro.

Um zagueiro goleador (e perseverante)

Brandão iniciou sua trajetória no final da década passada na base do Marcílio Dias, principal time de Itajaí (SC), sua cidade de nascimento.

Ele chegou ao Criciúma em 2019 e chegou a atuar em competições sub-20, mas não conseguiu engatar uma sequência. O zagueiro se profissionalizou no clube catarinense e, mesmo assim, acabou dispensado em 2022.

Foram dez meses sem jogar, fato que quase encerrou a curta carreira do agora artilheiro estadual. A perseverança e um incentivo da então noiva — e agora esposa — Melissa, no entanto, mudaram o rumo da vida de Brandão.

Foi um momento bem difícil para mim. É aquele momento de indecisão se daria certo ou se realmente tinha chegado ao fim meu sonho, mas Deus sempre me deu forças para continuar assim como minha noiva, que sempre me incentivou a continuar treinando e confiando que, no momento certo, apareceria uma oportunidade Brandão, ao UOL

A tal oportunidade apareceu com a forcinha de um amigo, que pediu vídeos do zagueiro para mandar à diretoria do Laranja Mecânica, time de Arapongas (PR) que disputava a 2ª divisão estadual.

A "apresentação" agradou, Brandão assinou contrato e se destacou ao ganhar a titularidade da equipe paranaense. Ele, inclusive, marcou seu primeiro gol como profissional defendendo a cor laranja já no ano passado.

O fim de 2023 do atleta ainda teve uma rápida passagem pelo Mauá antes de uma nova chance no Marcílio Dias, que durou pouco: ele defendeu o time de sua cidade em apenas dois jogos — ambos saindo do banco de reservas durante a 1ª fase da Copa Santa Catarina, torneio vencido pelo próprio clube de Itajaí.

Sua vida mudou de vez em dezembro, quando assinou com o Rio Branco (SP) para a Série A4 do Paulistão. "É um motivo de alegria e de felicidade poder estar vestindo essa camisa. Chego com uma expectativa grande de fazer uma boa temporada na A4. Vamos em busca do nosso objetivo, que é conquistar o acesso para a A3 do ano que vem", falou Brandão em entrevista às redes da equipe de Americana ao ser anunciado.

O sucesso foi instantâneo: Brandão fez seis gols nos 15 jogos iniciais do Rio Branco e tornou-se, além de uma arma ofensiva, símbolo da defesa do time, que encerrou a 1ª fase na 6ª posição — ele ainda balançou a rede outras três vezes.

No mata-mata, o zagueiro reforçou o seu faro de artilheiro: o catarinense marcou nos duelos de ida das quartas, da semi e da final da A4, quando sua equipe eliminou, respectivamente, Taquaritinga, XV de Jaú e Francana antes de levantar a taça.

Brandão acabou o campeonato como artilheiro ao fazer nove gols — quatro de pênalti, três de cabeça e dois com o pé direito. De quebra, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Os 9 gols do zagueiro, craque e artilheiro da A4, Gustavo Brandão com a camisa do Tigre de Americana podem ser vistos no vídeo aqui publicado! https://t.co/Z1I3LQ03we pic.twitter.com/Tv6d2p0qZ2 ? ContaThiagoOlim (@ContaThiagoOlim) May 14, 2024

Conheça mais sobre Brandão

Início. "A paixão pelo futebol vem desde criança. Comecei a jogar com cinco anos e morava em frente a um campo de futebol. Sempre tive contato com a bola desde muito cedo e, com o tempo, o desejo de ser profissional só cresceu."

Zagueiro habilidoso. "Eu jogava de primeiro volante e meia, mas na base do Criciúma mudei para zagueiro e sempre procurei treinar pênaltis. Tenho como inspiração o Sergio Ramos, que também bate pênalti, e isso é um diferencial a mais para um zagueiro, então quando tenho oportunidade, sempre procuro bater."

Sucesso no Rio Branco. "Desde o começo da preparação, já me sentia confiante com o acesso. O grupo que foi montado para A4 se tornou mais do que apenas um time, mas uma família. Nos unimos tanto a ponto de não ter qualquer vaidade em campo. O Rio Branco merece porque hoje é comandado por pessoas que sabem fazer futebol."

Gustavo Brandão em ação com a camisa do Rio Branco em jogo da Série A4 Imagem: Divulgação

Goleador com incentivos. "Quando cheguei, fiz um brincadeira com o Peixe, nosso roupeiro, falando que ano passado eu tinha marcado três gols e que queria marcar cinco em 2024. Cada vez que eu fazia um gol, ele chegava em mim e dizia que dava pra fazer mais um, aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Minha noiva também sempre me disse que eu tinha muita capacidade para marcar gols, mas que eu precisava me esforçar mais, então procurei fazer isso dentro de campo: não ser apenas um zagueiro comum."

Façanha improvável. "Ficava muito feliz a cada gol, mas não me passou pela cabeça ser o artilheiro. Quando cheguei ao 7º gol e encostei na artilharia com o Lucas Duarte [atacante do Taquaritinga que fechou a A4 com oito gols], aí sim eu passei a almejar esse troféu."

Jogador moderno? "Meus principais pontos fortes são a bola aérea ofensiva e defensiva. Sou um zagueiro com a característica de construtor, gosto de ter a bola no pé e começar as jogadas para ajudar o time na criação."

Futuro. "Meu contrato com o Rio Branco está no fim e tenho sondagens de outros clubes — e também do Rio Branco para renovação —, mas tudo está sem cuidado primeiramente por Deus e pelo meu empresário. No futuro, meu sonho é jogar na Europa e defender a seleção brasileira."