Após maratona fora, São Paulo terá série como mandante para consolidar fase positiva

Mesmo longe do torcedor, o São Paulo conseguiu sair da má fase e engrenar novamente na temporada sob comando de Zubeldía. Agora, o Tricolor terá uma sequência de jogos como mandante.

Serão cinco partidas seguidas no Morumbis: Fluminense, Barcelona-EQU, Cruzeiro, Águia de Marabá e Talleres. O jogo contra o Internacional, que seria o duelo fora de casa neste período, foi adiado em função das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na sequência, o São Paulo até volta a jogar como visitante, mas será contra o Corinthians na Neo Química Arena. Depois, para encerrar a série na capital paulista, a equipe de Zubeldía encara o Cuiabá, na casa são-paulina.

?? Confira os gols do Tricolor na campanha até aqui na CONMEBOL Libertadores. A equipe já está classificada para as oitavas de final! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/EVX2kUY2HV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

Atlético-GO, Barcelona-EQU, Águia de Marabá, Vitória e Cobresal foram as vítimas do time do Morumbis nesta sequência fora de casa. Uma série de cinco triunfos consecutivos na condição de visitante não acontecia desde 2012.

O confronto contra o Fluminense está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira. Com sete pontos, o São Paulo se encontra na oitava colocação.