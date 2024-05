Hernan revela quem tirou a foto de Gabigol com a camisa do Corinthians

Autor da entrevista exclusiva com Gabigol, o colunista André Hernan revelou no De Primeira quem tirou a foto do atacante do Flamengo com a camisa do Corinthians.

Segundo Hernan, a imagem foi vazada pelo assistente de um músico que estava cantando num churrasco na casa de Gabigol. No bate-papo com o colunista do UOL, Gabriel disse que o ato foi de uma pessoa "maldosa" que passou pouco tempo em sua residência.

Muita gente ficou falando de pagode, não foi pagode, era um cantor fazendo voz e violão, porque o Gabigol gosta de ouvir Tim Maia e o cara estava tocando MPB. Essa pessoa que tirou a foto era uma pessoa que nunca tinha estado na casa do Gabigol e esteve lá meia hora, porque estava ajudando esse músico com a parafernalha. Acabou acontecendo de essa pessoa tirar a foto. André Hernan

