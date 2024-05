Fluminense ganha do Colo-Colo no Chile e é líder isolado do grupo na Libertadores

O Fluminense deu grande passo para as oitavas de final da Libertadores. Os tricolores venceram por 1 a 0 o Colo Colo, nesta quinta-feira, em Santiago, no Chile. Com o resultado, os cariocas chegaram a oito pontos, na liderança do grupo A. Já os chilenos seguem com quatro, em terceiro.

O Fluminense sofreu com a pressão do Colo Colo. Mesmo assim, os tricolores tiveram qualidade para chegar ao gol na etapa final, com Manoel.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Cerro Porteño-PAR, na próxima quinta-feira, no Maracanã. No dia anterior, o Colo Colo visita o Alianza-PER, em Lima.

VEEEEEENCEEEE O FLUMINENSEEEEEEE! MANOEEEL MARCA E O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O COLO-COLO NO CHILE! ???????????? pic.twitter.com/4pAt9BNLoh ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 10, 2024

O jogo

O Colo Colo começou a partida pressionando o Fluminense. Logo aos dois minutos, Vicente Pizarro aproveitou falta cobrada na área e cabeceou com perigo. Depois, Bolados foi lançado na área, mas Felipe Melo apareceu para salvar os tricolores.

Os donos da casa continuaram melhores em campo e quase abriram o placar aos 18 minutos. Zavala foi lançado, Marcelo escorregou e viu o atacante errar o alvo.

O panorama da partida continuava o mesmo. O Colo Colo pressionava mas, para sorte do Fluminense, errava nas finalizações. Do outro lado, os cariocas pouco passavam do meio.

Somente nos minutos finais, o Fluminense conseguiu equilibrar as ações. A equipe brasileira deu seu primeiro chute já nos acréscimos, com Lima. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, os tricolores voltaram com uma postura melhor, mas seguia sofrendo com a marcação do Colo Colo. Os chilenos continuaram pressionando e pecando no setor ofensivo.

O Colo Colo assustou somente aos 19 minutos. Vicente Pizarro chutou da entrada da área e acertou a trave. No entanto, aos poucos, o Fluminense voltou a sair da pressão e chegou ao gol aos 28 minutos. Marcelo chutou e Manoel resvalou com a cabeça para mandar para a rede.

O revés foi sentido pelos donos da casa. O Colo Colo seguia buscando o ataque, mas passou a errar muitos passes. Com isso, a tarefa do Fluminense de segurar o resultado foi facilitada e os tricolores puderam comemorar após o apito final.

FICHA TÉCNICA



COLO-COLO 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Monumental, em Santiago (Chile)



Data: 9 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Richard Ortiz (Colômbia)



VAR: Leonardo Mosquera (Colômbia)



Cartões amarelos: Weimberg e Paiva (Colo-Colo); Cano, Terans, Ganso, Fábio, Manoel e Felipe Melo (Fluminense)

GOL

FLUMINENSE: Manoel, aos 28min do segundo tempo

COLO-COLO: Brayan Cortés, Óscar Opazo (Gutierrez), Alan Saldivia, Maximiliano Falcón e Erick Wiemberg; Marcos Bolados (Benegas), Vicente Pizarro e Esteban Pavez; Cristián Zavala (Cepeda), Damián Pizarro (Paiva) e Carlos Palacios



Técnico: Jorge Almirón

FLUMINENSE: Fábio, Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Antonio Carlos) e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso (Guga) e Jhon Arias; Douglas Costa (Alexsander) e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz