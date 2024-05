Jornal: Dortmund levará mais dinheiro se perder final da Champions; entenda

Finalista da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund vive uma situação curiosa financeiramente. De acordo com o jornal alemão "Bild", o time ganhará mais dinheiro se for derrotado pelo Real Madrid na decisão em Wembley do que se for campeão.

O que aconteceu

A venda de Bellingham para o Real Madrid ainda pode render um bom dinheiro ao Borussia Dortmund. De acordo com o periódico alemão, o contrato da venda do meia inglês prevê que, caso o time espanhol conquiste a Liga dos Campeões, os alemães receberão 25 milhões de euros (cerca de R$140 milhões) em bônus.

O valor é maior que a premiação oferecida pela Uefa ao campeão da Liga dos Campeões. Caso vença o Real Madrid, o Borussia Dortmund receberá 20 milhões de euros (cerca de R$110 milhões).

Em caso de derrota, além do bônus, o Dortmund receberia mais 15 milhões de euros (cerca de R$85 milhões) como vice. Assim, se os alemães saírem derrotados de Wembley, receberão o dobro de dinheiro.

Borussia Dortmund e Real Madrid fazem a final da Liga dos Campeões no dia 1 de junho (sábado). O duelo no Estádio de Wembley, em Londres, está marcado para as 16h (de Brasília).