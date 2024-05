Seleção Brasileira de judô é escalada para o Mundial de Abu Dhabi

A Confederação Brasileira de Judô levará 18 judocas ao Campeonato Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de 19 a 24 de maio. Será a última competição do Circuito Mundial IJF antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com dez atletas já garantidos nos Jogos, o foco do Brasil será assegurar pontos que classifiquem mais quatro judocas à Paris.

Assim, a CBJ convocou atletas que ainda disputam internamente a vaga olímpica, como Amanda Lima e Natasha Ferreira, no 48kg; Ketleyn Quadros e Nauana Silva, no 63kg; Ellen Froner e Luana Carvalho, no 70kg; e Michel Augusto, no 60kg, que já está na zona de classificação direta, porém precisa de mais pontos para não correr o risco de ser ultrapassado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CBJ (@judocbj)

Dos dez já convocados para Paris 2024, estarão em Abu Dhabi Larissa Pimenta (52kg), Beatriz Souza (+78kg), Willian Lima (66kg), Daniel Cargnin (73kg), Guilherme Schimidt (81kg), Rafael Macedo (90kg) e Leonardo Gonçalves (100kg), com objetivos de manter ritmo competitivo, fazer últimos ajustes e/ou buscar posições melhores como cabeças-de-chave nos Jogos. Da lista de Paris, Rafaela Silva (57kg), Mayra Aguiar (78kg) e Rafael Silva "Baby" (+78kg) não estarão em ação no Mundial.

Jéssica Lima (57kg), Gabriel Falcão (81kg), Marcelo Gomes (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg) completam o time e terão papéis fundamentais também no Mundial por Equipes mistas, que vale pontos para o ranking olímpico de equipes mistas. O peso leve Michael Marcelino (73kg) e a peso pesado Giovanna Santos (+78kg) foram convocados apenas para a competição por equipes.

Por fim, as preliminares serão transmitidas na JudoTV, enquanto o Bloco Final poderá ser acompanhado no Canal Olímpico do Brasil, NSports, Cazé TV e Sportv.

CAMPEONATO MUNDIAL ABU DHABI 2024 - INDIVIDUAL

Seleção Feminina

48kg ? Amanda Lima (Minas Tênis Clube/FMJ)



48kg ? Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/F.PR.JUDÔ)



52kg ? Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FPJ)



57kg ? Jéssica Lima (Sogipa/FGJ)



63kg ? Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ)



63kg ? Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJ)



70kg ? Ellen Froner (E.C. Pinheiros/FPJ)



70kg ? Luana Carvalho (Umbra-Vasco da Gama/FJERJ)



+78kg ? Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJ)

Seleção Masculina



60kg ? Michel Augusto (SESI-SP/FPJ)



66kg ? Willian Lima (E.C. Pinheiros/FPJ)



73kg ? Daniel Cargnin (Sogipa/FGJ)



81kg ? Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ)



81kg ? Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube/FMJ)



90kg ? Marcelo Gomes (C.R. Flamengo/FJERJ)



90kg ? Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)



100kg ? Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ)



100kg ? Rafael Buzacarini (E.C. Pinheiros/FPJ)

CAMPEONATO MUNDIAL ABU DHABI 2024 - EQUIPE MISTA

57kg ? Jéssica Lima (Sogipa/FGJ)



70kg ? Ellen Froner (E.C. Pinheiros/FPJ)



70kg ? Luana Carvalho (Umbra-Vasco da Gama/FJERJ)



+78kg ? Giovanna Santos (C.R. Flamengo/FJERJ)



73kg ? Michael Marcelino (SESI-SP/FPJ)



90kg ? Marcelo Gomes (C.R. Flamengo/FJERJ)



90kg ? Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)



+90kg ? Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ)



+90kg ? Rafael Buzacarini (E.C. Pinheiros/FPJ)

COMISSÃO TÉCNICA

Marcelo Theotonio - chefe de delegação



Maicon Maia - sub-chefe de delegação



Antonio Carlos Kiko Pereira - treinador da seleção masculina



Andrea Berti - treinadora da seleção feminina



Sarah Menezes - treinador da seleção feminina



Guilherme Garofo - médico



Agatha Pascoalino - fisioterapeuta



Ricardo Amadei - fisioterapeuta



Lara Monsores - assessora de comunicação