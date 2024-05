Arnaldo diz que Zubeldía o desafia sempre: 'Ele tem me surpreendido'

O blogueiro do UOL Arnaldo Ribeiro não escondeu seu contentamento com o início do técnico Luis Zubeldía no São Paulo em live realizada no canal do UOL Esporte no Youtube na noite desta quinta-feira (9).

Zubeldía me desafia. Eu sou obcecado em tentar decifrar escalações. Quando ele falou da tal 'ideia-madre' fiquei pensando no esquema tática definido e quais jogadores se encaixavam. Nesses primeiros jogos, ele talvez tenha me surpreendido em todas as escalações. ALém dos bons resultados, conseguiu bons desempenhos e uma química rápida com o time e o torcedor, mesmo à distância

O ex-volante Renan Teixeira também participou do programa e afirmou que errou com Zubeldía.