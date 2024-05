Ex-Fla, Rodrigo Caio fala sobre Jorge Jesus: 'Melhor treinador que já tive'

O zagueiro Rodrigo Caio marcou história no Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, e exaltou a qualidade do treinador.

O que ele disse

Tínhamos uma Ferrari. Acreditávamos profundamente em seu trabalho desde o início. Para mim, ele foi o melhor treinador que já tive. Rodrigo Caio, ao Bola da Vez

O que aconteceu

Para Rodrigo Caio, era impossível o Flamengo ter feito tanto sucesso em 2019 sem Jorge Jesus. O zagueiro conversou com André Plihal e o bate-papo será exibido na ESPN, no próximo sábado (11), às 20h (de Brasília).

O "Esquadrão Imortal" de 2019 conquistou a Copa Libertadores e fez história no Brasileirão. Com Jesus, o Flamengo atingiu o maior aproveitamento de pontos da história do campeonato.

Para Rodrigo Caio, o impacto do treinador foi tão grande que logo na primeira partida sem ele a equipe já sentiu diferença.

"Naquele momento, quando a gente perdeu para o Emelec, perdemos junto o Jorge, a nossa referência, o cara que ia nos ajudar e que ia nos direcionar", disse o zagueiro.

Rodrigo Caio se despediu do Flamengo em 2023 e ainda não retornou aos gramados. No total, ele tem no currículo com o Rubro-Negro 11 troféus.