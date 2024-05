De virada, Bia Haddad vence Xinyu Wang e avança à terceira fase do WTA 1000 de Roma

Nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda fase do WTA 1000 de Roma, a tenista brasileira Bia Haddad, de virada, venceu a chinesa Xinyu Wang (42ª no ranking) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Foi a estreia de Bia na competição.

Apesar do resultado positivo, a atleta revelou que ficou insatisfeita com a maneira conservadora que disputou o primeiro set, no qual foi derrotada.

"Boa vitória; a Wang é uma jogadora perigosa de se enfrentar especialmente em rodadas iniciais, já que joga o tempo todo com muita potência nos golpes e nos limites da quadra. Fiquei insatisfeita com a maneira conservadora que joguei o primeiro set (embora soubesse que precisava fazer o oposto), mas me sinto ao mesmo tempo contente por ter revertido os pensamentos negativos e ter encontrado meu tênis agressivo e propositivo ao longo do segundo e do terceiro set.", disse Bia.

A popular win with the Rome crowd ?? Beatriz Haddad Maia gets past Wang 4-6, 6-3, 6-4 after more than two hours.#IBI24 pic.twitter.com/7wMKulFCQR ? wta (@WTA) May 9, 2024

A tenista ainda afirmou que está no seu nível mais alto dentro das quadras, porém relatou que é sempre importante manter os pés no chão.

"Como tenho dito constantemente, me sinto forte, me sinto bem; em termos de capacidades de realização dentro de uma quadra de tênis estou no meu nível mais alto; porém, já aprendi que tudo é uma questão de equilibrar os pensamentos e se encorajar para colocar em prática o que venho trabalhando e evoluindo no dia a dia. Sempre com paciência."

Agora, Bia Haddad enfrentará a norte-americana Madison Keys (16ª no ranking mundial) na terceira fase. A adversária foi responsável por eliminar a colombiana Camila Osorio (64ª). Por fim, a partida ainda não tem dia e nem horário definidos.