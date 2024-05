Vasco anuncia acordo com Betfair e terá maior patrocínio máster da sua história

Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou acordo com a casa de apostas Betfair, que será a patrocinadora máster do clube carioca. O valor gira em torno de R$115 milhões por todo o tempo do contrato, cerca de R$70 milhões por ano, sendo, assim, o maior da história do Cruzmaltino. O contrato tem validade até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Lúcio Barbosa, CEO do Vasco, destacou o grande esforço feito para que a negociação se concretizasse. "É uma honra e uma conquista fechar essa parceria, a maior da história do Vasco, com a Betfair. Foram semanas de trabalho intenso para conseguir o melhor pro nosso clube com uma empresa enorme e consolidada. Temos desafios ainda pela frente mas o nosso compromisso de trabalhar sério e duro pelo Vasco continua."

Confira trechos do evento de apresentação do maior patrocínio master da história do Clube! Vem com o Vasco, vem com a Betfair!

A marca da empresa terá exposição na propriedade máster do time masculino e ainda prevê a inclusão na omoplata dos uniformes do time feminino. Além disso, o acordo inclui conteúdos digitais oficiais exclusivos e uma série de atividades direcionadas diretamente aos torcedores, como sorteios e premiações de ingressos VIP e produtos oficiais, promoções exclusivas e experiências únicas com o time do Rio de Janeiro.

Agora, o Vasco assume a quarta colocação de patrocínio máster mais caro do Brasil. O Cruzmaltino fica atrás apenas do Corinthians (VaideBet), Flamengo (PixBet) e Palmeiras (Crefisa).

"A parceria entre Vasco e a Betfair não se trata apenas de um patrocínio master na camiseta do time, é também uma colaboração estratégica baseada em valores compartilhados, excelência e paixão pelo futebol, respeitando a grandeza da sua história, mas também fortalecendo o investimento no projeto dentro da equipe carioca para ajudar a desenvolver o presente e o futuro do clube", disse Kimberly Daly, Diretora Geral da Betfair International.

"Para nós da Betfair, estamos muito contentes de trabalhar em conjunto com um time que tem objetivos de crescimento para fortalecer os laços entre as duas marcas. Estamos muito animados em levar aos vascaínos experiências exclusivas que só a Betfair pode oferecer para aproximar o torcedor ainda mais do seu clube do coração e de toda a ação de cada partida", finalizou.

A estreia do uniforme com o novo patrocínio máster ocorrerá no dia 12 de maio, em São Januário, no confronto diante do Vitória, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.