Endrick atinge nova meta com gol em Libertadores, e Palmeiras receberá bonificação do Real Madrid

O atacante Endrick marcou um dos gols do Palmeiras na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com isso, o Verdão receberá uma nova bonificação de 2,5 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) do Real Madrid.

A equipe palmeirense recebe esse valor a cada cinco gols que Endrick marcar pelo time. A meta tem o limite de 25 tentos, que podem ser anotados durante sua passagem pelo Palmeiras ou até mesmo no Real Madrid.

Na noite desta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o atacante marcou o terceiro gol do Verdão, aos 36 minutos do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio na área, Rony ajeitou de cabeça e Endrick completou para o gol.

O acordo foi feito na venda do jovem atleta para o Real Madrid, em 2022. Desde então, ele marcou 20 gols pelo Verdão e garantiu a quantia para a equipe quatro vezes, portanto. Além desse, há outros bônus que já foram cumpridos por Endrick, como por exemplo, a convocação para a Seleção Brasileira principal.

No total, a venda para o Real Madrid foi fechada por 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época) mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Desse valor, o Palmeiras tem direito a 70%, enquanto os outros 30% ficam para a família de Endrick. A transferência pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 400 milhões), já com os 12 milhões de euros de impostos que o Real Madrid se colocou à disposição para pagar.

Endrick vive seus últimos meses com a camisa do Palmeiras. O atacante se apresenta ao Real Madrid em julho, quando completa 18 anos. Enquanto isso, o camisa 9 do Verdão segue à disposição do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no domingo. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri.