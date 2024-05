Fla sofre sem Arrascaeta e projeta volta gradual a partir do Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Sem poder contar com Arrascaeta nos últimos três jogos, o Flamengo trabalha para colocar o uruguaio à disposição do técnico Tite, ao menos parcialmente, diante do Corinthians, neste sábado (11), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Arrascaeta se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O fato aconteceu na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no dia 28 de abril. Desde então, ele foi desfalque.

Neste período de ausência, o Rubro-Negro venceu apenas um jogo e, mesmo assim, ainda saiu vaiado de campo. O episódio aconteceu no 1 a 0 sobre o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Na sequência, empatou no fim com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, e foi derrotado pelo Palestino, por 1 a 0, na Libertadores.

O departamento de Saúde e Alto Rendimento projeta colocar o uruguaio ao menos no banco de reservas. A ideia é aproveitá-lo por alguns minutos diante do Corinthians.

Na projeção a longo prazo, o objetivo é contar com o meia 100% diante do Bolívar, pela Libertadores, na próxima quarta (15). O jogo é encarado como uma decisão, já que o Flamengo encontra-se em situação preocupante no Grupo E, na terceira colocação e fora da zona de classificação, com quatro pontos. Os bolivianos estão em primeiro, com dez, e o Palestino (CHI) em segundo, com seis.

Das três derrotas do Flamengo no ano, Arrascaeta só esteve presente em uma, contra o Botafogo. Nas outras duas o uruguaio foi desfalque.

Erick Pulgar segue fora

Já o volante Erick Pulgar segue como desfalque. O chileno sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo também no clássico com o Botafogo.

Pulgar, inclusive, tem chances pequenas de estar em campo diante do Bolívar. O jogador, no entanto, ainda não foi vetado pelo departamento médico.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)