Por tragédia no RS, ministro do Esporte defende paralisação do futebol brasileiro e promete acionar a CBF

O ministro do Esporte André Fufuca (PP-MA) defende a paralisação temporária do futebol brasileiro em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Fufuca prometeu enviar um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.

"Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino", disse em entrevista à ESPN.

Por enquanto, os campeonatos acontecem sem a participação dos times gaúchos. Recentemente, alguns clubes colocaram suas estruturas à disposição das equipes do Rio Grande do Sul, seja para treinos ou jogos. Para o ministro, porém, a mudança de local dos jogos dos times gaúchos não seria a melhor solução. "Criar uma bolha como foi criado na NBA na pandemia? E os times da série C e D do Rio Grande do Sul?", indagou.

"Deveria ser paralisado. É um prejuízo humanitário e esportivo. Parar por duas semanas seria razoável. Enviaremos ofício nesta sexta-feira para a CBF, nos colocando à disposição para dialogar e encontrar um caminho conjunto", finalizou.

Nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol adiou todos os jogos envolvendo times gaúchos, em todas as divisões do futebol brasileiro, até o dia 27 de maio. Internacional e Grêmio também tiveram as partidas pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, adiadas.

Anteriormente, o Ministério do Esporte liberou mais de R$ 26,7 milhões, que seriam destinados a projetos e ações do esporte, para a recuperação das áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.